День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 19:48

Вкуснее мяса по-французски: гнезда с грибами — рецепт порционного горячего на Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мясные гнезда с грибами — отличный вариант порционного горячего на Новый год. Они готовятся достаточно просто и выходят вкуснее, а главное, сочнее приевшегося всем мяса по-французски.

Для основы вам понадобится: 500 г мясного фарша (свинина-говядина), 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец. Для начинки: 300 г шампиньонов, 1 луковица, 100 г твердого сыра, растительное масло для жарки. Лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистости вместе с измельченными грибами, посолите и поперчите. Фарш смешайте с яйцом, посолите и поперчите. Сформируйте из фарша лепешки, в центре каждой сделайте углубление, выложите грибную начинку. Аккуратно перенесите гнезда на противень, застеленный пергаментом и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25 минут. Достаньте, посыпьте тертым сыром и отправьте еще на 5 минут до румяной корочки.

Вкус — это сочная, ароматная мясная основа, пикантная грибная начинка и аппетитная шапка из расплавленного сыра. Блюдо, которое гарантированно вызовет восторг!

Ранее стало известно, как приготовить курицу с картошкой под чесночной шапочкой — на ужин и застолье.

Проверено редакцией
Читайте также
Сытная сковорода с грудкой, беконом и картофелем — «Таежная сказка»: рецепт праздничного ужина для всей семьи
Общество
Сытная сковорода с грудкой, беконом и картофелем — «Таежная сказка»: рецепт праздничного ужина для всей семьи
Беру лаваш и накрываю праздничный стол! Закуска «Фейерверк» с гранатом. Получается очень вкусно и празднично
Общество
Беру лаваш и накрываю праздничный стол! Закуска «Фейерверк» с гранатом. Получается очень вкусно и празднично
Изумительная идея порционного горячего на Новый год: мясо с картошкой по-французски с ананасами
Общество
Изумительная идея порционного горячего на Новый год: мясо с картошкой по-французски с ананасами
Вкуснее котлет по-киевски: готовим сочные куриные бомбочки — хрустящие, с текучей сырной начинкой
Общество
Вкуснее котлет по-киевски: готовим сочные куриные бомбочки — хрустящие, с текучей сырной начинкой
Цезарь, ради которого стоит забыть все правила: лосось — это вкусно!
Семья и жизнь
Цезарь, ради которого стоит забыть все правила: лосось — это вкусно!
рецепты
горячее
Новый год
фарш
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятиклассник спас себя и сестру от пьющих родителей
Более 20-ти подростков насильно удерживали в подпольном рехабе
Украденные при возведении фортификаций деньги могли быть вывезены в Мексику
Лерчек может родить в СИЗО
Пророчества Пугачевой: какие песни Примадонны стали сценарием ее жизни
Военэксперт раскрыл реальную эффективность украинской ПВО
Разнос секретного логова БПЛА, главный удар СВО: что будет дальше
Банковского трейдера впервые отстранили от торгов
Московский пенсионер хотел обогатиться по хитрой схеме
Монета испанского короля ушла с молотка за рекордные $3,5 млн
Российские яхтсмены спасли десятки вьетнамцев во время мощного наводнения
Пуля в щеке: в Туапсе неизвестный выстрелил в лицо мальчику
Военэксперт назвал возможные цели удара возмездия ВС России по Украине
Суд в Москве арестовал подростка за нападение с ножом на охранника ТЦ
Мать «упавшего в кипящий суп» младенца рассказала свою версию произошедшего
Солдаты ВСУ попали в плен, не успев применить британские знания о штурме
СК возбудил дело после истязания подростков в реабилитационном центре в Подмосковье
ЦБ перенес переход на выдачу кредитов по официальным данным
Сербы остались без нефтепродуктов из-за санкций США
Крым, проблемы со здоровьем, тайный брак: куда пропал актер Петр Красилов
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу
Семья и жизнь

2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.