Вкуснее мяса по-французски: гнезда с грибами — рецепт порционного горячего на Новый год

Мясные гнезда с грибами — отличный вариант порционного горячего на Новый год. Они готовятся достаточно просто и выходят вкуснее, а главное, сочнее приевшегося всем мяса по-французски.

Для основы вам понадобится: 500 г мясного фарша (свинина-говядина), 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец. Для начинки: 300 г шампиньонов, 1 луковица, 100 г твердого сыра, растительное масло для жарки. Лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистости вместе с измельченными грибами, посолите и поперчите. Фарш смешайте с яйцом, посолите и поперчите. Сформируйте из фарша лепешки, в центре каждой сделайте углубление, выложите грибную начинку. Аккуратно перенесите гнезда на противень, застеленный пергаментом и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25 минут. Достаньте, посыпьте тертым сыром и отправьте еще на 5 минут до румяной корочки.

Вкус — это сочная, ароматная мясная основа, пикантная грибная начинка и аппетитная шапка из расплавленного сыра. Блюдо, которое гарантированно вызовет восторг!

