12 ноября 2025 в 18:48

Вкуснее мяса по-французски: курица с картошкой под чесночной шапочкой — на ужин и застолье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт запеченной картошки с курицей под сырно-чесночной шапочкой позволит вам получить полноценный ужин в одной форме без лишних хлопот. Блюдо получается вкуснее мяса по-французски!

Вам понадобится: 4 куриных бедра, 6 картофелин, 200 г сметаны, 150 г сыра, 3 зубчика чеснока, соль, перец, специи. Картофель нарежьте дольками, курицу посолите и поперчите. Выложите в форму картофель, сверху разместите куриные бедра. Смешайте сметану с тертым сыром и измельченным чесноком, равномерно распределите эту массу поверх курицы, создавая плотную «шапку». Запекайте при 200 °C 40–45 минут до золотистой корочки.

Вкус этого блюда — идеальная гармония: нежная курица с хрустящей кожицей, ароматный картофель, пропитанный куриным соком, и аппетитная сырно-чесночная корочка, которая плавится во рту. Сметана в составе «шапки» не дает курице пересушиться, а чеснок придает пикантности. Это блюдо особенно оценят занятые хозяйки, ведь оно готовится практически самостоятельно, не требуя постоянного контроля.

Ранее стало известно, как приготовить «курицу под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане.

Проверено редакцией
курица
картошка
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
