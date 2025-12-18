Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 10:10

Легкий рататуй для пожилых к Новому году: простой рецепт

Легкий рататуй для пожилых к Новому году Легкий рататуй для пожилых к Новому году Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новый год — время тепла и заботы о близких. Рататуй станет отличным блюдом для пожилых членов семьи: он легкий, полезный и праздничный. Этот овощной микс подарит радость без тяжести в желудке.

Готовим рататуй просто и быстро. Возьмите 2 баклажана, 2 кабачка, 4 помидора, 2 болгарских перца, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, пучок базилика. Нарежьте овощи кружочками по 0,5 см. Форму смажьте 2 ст. л. оливкового масла, выложите слоями: баклажан — кабачок — помидор — лук — перец. Посыпьте солью, перцем, чесноком и базиликом. Запекайте 40 минут при 180 градусах. Получится яркий, ароматный рататуй для пожилых — идеально на Новый год!

Такой ужин подарит энергию и хорошее настроение. Попробуйте — и праздник засияет новыми красками!

Ранее мы поделились простым рецептом салата с кальмарами.

овощи
рататуй
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд нашел ошибку в решениях нижестоящих инстанций по делу Долиной
ВСУ наказали своих командиров за большие потери в Гуляйполе
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 декабря: где сбои в РФ
Военный эксперт раскрыл особенности космического щита ЗРС С-500 «Прометей»
ЕС назвали препятствием для урегулирования конфликта на Украине
После продажи квартиры Долина пыталась заложить свой дом
Верховный суд раскрыл, сколько Долина отдала за поиск покупателя квартиры
Защита Фургала оспорит приговор в 25 лет
Власти США раскрыли ответственных за авиакатастрофу в Вашингтоне
Два рыбака ушли проверять жерлицы и не вернулись
Полковник раскрыл, какую уловку использовал мошенник в деле Долиной
Бельгия выдвинула Евросоюзу дерзкое требование по российским активам
Появились фото подарков для аккредитованных на линию с Путиным журналистов
Солнечное мандариновое желе: десерт для бабушек и дедушек
«Зловещее предупреждение»: речь Путина вызвала переполох в Великобритании
Мошенники нашли простую лазейку в законе о дропперах
Медведчук объяснил, почему Киев не может вывести ВСУ из Донбасса
В Госдуме назвали условие, при котором Украина станет более сговорчивой
Доставленная БПЛА записка помогла сыну и матери эвакуироваться из Купянска
Адвокат раскрыла, съехала ли Долина со скандальной квартиры в Хамовниках
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Россия

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.