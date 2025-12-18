Легкий рататуй для пожилых к Новому году: простой рецепт

Легкий рататуй для пожилых к Новому году

Легкий рататуй для пожилых к Новому году: простой рецепт

Новый год — время тепла и заботы о близких. Рататуй станет отличным блюдом для пожилых членов семьи: он легкий, полезный и праздничный. Этот овощной микс подарит радость без тяжести в желудке.

Готовим рататуй просто и быстро. Возьмите 2 баклажана, 2 кабачка, 4 помидора, 2 болгарских перца, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, пучок базилика. Нарежьте овощи кружочками по 0,5 см. Форму смажьте 2 ст. л. оливкового масла, выложите слоями: баклажан — кабачок — помидор — лук — перец. Посыпьте солью, перцем, чесноком и базиликом. Запекайте 40 минут при 180 градусах. Получится яркий, ароматный рататуй для пожилых — идеально на Новый год!

Такой ужин подарит энергию и хорошее настроение. Попробуйте — и праздник засияет новыми красками!

Ранее мы поделились простым рецептом салата с кальмарами.