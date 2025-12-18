Порционный минтай на праздничный стол: вкусный рецепт под овощным маринадом

Этот рецепт нужно обязательно взять на заметку: рыба под кисло-пряным овощным маринадом получается невероятно сочной, ароматной и диетически правильной. Приготовленный в собственном соку в фольге минтай остается нежным и пропитывается вкусом зеленой фасоли, сладковатых томатов черри и пикантных маслин. Это идеальный пример быстрого, легкого и полезного белкового ужина, который порадует вас без лишних хлопот.

Ингредиенты: филе минтая– 400 граммов, стручковая зеленая фасоль — 100 граммов, помидоры черри — 10 штук, лук красный — 1/4 головки, маслины без косточек — 6 штук, уксус белый винный — 2 столовые ложки, чеснок — 1 зубчик, петрушка рубленая — 1 столовая ложка, дижонская горчица — 1/2 чайной ложки, соль, перец, оливковое масло.

Приготовление: разогрейте духовку до 220 °C.В миске смешайте 2 столовые ложки оливкового масла, уксус, измельченный чеснок, мелко нарезанные маслины, петрушку, горчицу, соль и перец — получится маринад. На два листа фольги поровну выложите промытую фасоль и помидоры черри, разрезанные пополам. Сверху на овощи положите куски филе минтая, посолите и поперчите, обильно полейте приготовленным маринадом. На каждый кусок рыбы выложите тонкие кольца красного лука. Плотно заверните фольгу в виде конвертов. Выложите конверты на противень и запекайте в духовке 15–17 минут. Аккуратно откройте фольгу, переложите рыбу с овощами на тарелки, полейте соком, образовавшимся при запекании.

Ранее мы делились рецептом салата «Голливуд». Он с ветчиной и грибами — простой и мегавкусный.