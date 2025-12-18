Юрист раскрыл судьбу бюджетников из МГПУ после требования перевестись Юрист Русяев: бюджетников из МГПУ не обяжут платить за обучение после перевода

Перевод бюджетников МГПУ в другой университет не повлечет за собой обязанность оплачивать обучение, заявил NEWS.ru бизнес-консультант, юрист Илья Русяев. По его словам, публичные заявления не могут служить основанием для изменения условий договора между студентом и Вузом.

В истории с закрытием обучения по непедагогическим направлениям в МГПУ наиболее чувствительным остается вопрос бюджетных мест. Если студент поступал на обучение за счет бюджетных ассигнований, перевод в другой вуз возможен на тех же условиях лишь при наличии соответствующих бюджетных мест. Отсутствие таких мест в принимающей организации не означает, что студент обязан продолжать обучение на платной основе. Возложение дополнительных финансовых обязательств в подобной ситуации будет расцениваться как ухудшение положения обучающегося по причинам, не зависящим от него, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что в подобных ситуациях правовая логика требует либо гарантии бюджетных мест заранее, либо предложения альтернативных форм обучения без изменения источника финансирования. По словам юриста, для студентов, обучающихся по договорам, ключевое значение имеет именно содержание этих договоров.

Стоимость обучения, срок и направленность программы являются существенными условиями договора и не могут считаться измененными на основании публичных заявлений. Обещания компенсации разницы в стоимости приобретают юридическое значение только после их закрепления в официальных документах, подписанных сторонами. До этого момента они остаются информацией, а не обязательством, — заключил Русяев.

Ранее сообщалось, что МГПУ прекращает подготовку по всем направлениям, не относящимся к педагогике, и осуществляет перевод нескольких тысяч студентов в другие образовательные учреждения. Согласно данным прессы, студентам, не согласным с переводом, угрожает отчисление. Детали процедуры перевода не разглашаются университетом.