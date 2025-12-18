Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 13:55

Юрист раскрыл судьбу бюджетников из МГПУ после требования перевестись

Юрист Русяев: бюджетников из МГПУ не обяжут платить за обучение после перевода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Перевод бюджетников МГПУ в другой университет не повлечет за собой обязанность оплачивать обучение, заявил NEWS.ru бизнес-консультант, юрист Илья Русяев. По его словам, публичные заявления не могут служить основанием для изменения условий договора между студентом и Вузом.

В истории с закрытием обучения по непедагогическим направлениям в МГПУ наиболее чувствительным остается вопрос бюджетных мест. Если студент поступал на обучение за счет бюджетных ассигнований, перевод в другой вуз возможен на тех же условиях лишь при наличии соответствующих бюджетных мест. Отсутствие таких мест в принимающей организации не означает, что студент обязан продолжать обучение на платной основе. Возложение дополнительных финансовых обязательств в подобной ситуации будет расцениваться как ухудшение положения обучающегося по причинам, не зависящим от него, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что в подобных ситуациях правовая логика требует либо гарантии бюджетных мест заранее, либо предложения альтернативных форм обучения без изменения источника финансирования. По словам юриста, для студентов, обучающихся по договорам, ключевое значение имеет именно содержание этих договоров.

Стоимость обучения, срок и направленность программы являются существенными условиями договора и не могут считаться измененными на основании публичных заявлений. Обещания компенсации разницы в стоимости приобретают юридическое значение только после их закрепления в официальных документах, подписанных сторонами. До этого момента они остаются информацией, а не обязательством, — заключил Русяев.

Ранее сообщалось, что МГПУ прекращает подготовку по всем направлениям, не относящимся к педагогике, и осуществляет перевод нескольких тысяч студентов в другие образовательные учреждения. Согласно данным прессы, студентам, не согласным с переводом, угрожает отчисление. Детали процедуры перевода не разглашаются университетом.

Москва
студенты
юристы
вузы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Товарный контент набрал 30 млрд просмотров в соцсети «ВКонтакте»
В Госдуме раскритиковали бизнесменов, жалующихся на нехватку рабочих рук
«Россия воспитывает таких вратарей»: Кавазашвили восхищен рекордом Сафонова
Невролог объяснила, когда аутизм поддается коррекции
Магнитные бури сегодня, 18 декабря: что завтра, слабость, головные боли
В Москве открыли памятник создателям легендарного советского фильма
Мессенджеру Telegram прилетел штраф на 6 млн рублей
Юрист раскрыл судьбу бюджетников из МГПУ после требования перевестись
В Баку запросили пожизненный срок лидеру карабахских сепаратистов Варданяну
Путин позвонит участнику «Елки желаний»
На Кубе введут плавающий курс валюты
Кремль назвал опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы
«Настоящий босс»: представители ЧМ не прошли мимо рекорда Сафонова
Зеленский раскрыл, какой компромисс ищут США по Донбассу
Наступление ВС РФ на Харьков 18 декабря: «Солнцепеки» устроили ад для ВСУ
Метал дротиками в промежность: маньяк-великан вырезал матери язык и связки
Синоптик ответила, когда утихнет мощный снежный циклон в Хабаровске
Уролог предупредил, какие болезни могут маскироваться под цистит
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 2 млн
Убиты люди, горит танкер в Батайске: как ВСУ атакуют Россию 18 декабря
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.