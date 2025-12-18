Юрист раскрыл детали перевода тысячи студентов МГПУ в другие вузы

Московский городской педагогический университет не может отчислить студентов за отказ переводиться в другой вуз, заявил NEWS.ru бизнес-консультант и юрист Илья Русяев. По его словам, право на освоение конкретной образовательной программы, полученное при поступлении, не аннулируется из-за решений университета.

С момента поступления в вуз студент приобретает право на освоение конкретной образовательной программы, и оно не прекращается автоматически из-за управленческих решений учреждения. Перевод в другую образовательную организацию рассматривается законом как отдельная процедура, основанная на волеизъявлении самого студента и наличии вакантных мест в принимающем вузе. Он не может выступать заменой отчислению и тем более не может использоваться как обязательный вариант без альтернатив. Если обучающемуся фактически предлагается выбор между переводом и прекращением обучения, такая конструкция выходит за рамки установленного порядка, — пояснил Русяев.

Ранее сообщалось, что МГПУ прекращает подготовку по всем направлениям, не связанным с педагогикой, и переводит несколько тысяч студентов в другие вузы. По информации источника, учащимся, не согласным на перевод, грозит отчисление, а подробности процедуры вуз не разглашает.