18 декабря 2025 в 17:35

Суд рассмотрит иск «Роснано» к Чубайсу на 12 млрд рублей

Арбитражный суд принял к производству иск «Роснано» к Чубайсу и экс-руководству

Анатолий Чубайс Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Арбитражный суд Москвы принял к производству иск компании «Роснано» о взыскании 11,9 млрд рублей с бывшего руководства компании, что следует из документов органа. В списке ответчиков фигурируют 13 человек, включая экс-главу компании Анатолия Чубайса и ряд топ-менеджеров, таких как Яков Уринсон и Андрей Трапезников. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 1 апреля 2026 года.

Претензии истца связаны с реализацией проекта по созданию магниторезистивной оперативной памяти (MRAM) совместно с компанией Crocus. Проект, одобренный еще в 2011 году, предполагал запуск уникального высокотехнологичного производства в России. Однако, по версии нынешнего руководства «Роснано», инвестиции в проектные организации не вернулись, а действия бывших управленцев по одобрению и финансированию этой инициативы признаны недобросовестными и неразумными.

Сумма иска в 11,9 млрд рублей рассчитана на основе объема инвестиций, которые фактически были безвозвратно утрачены. Представители компании настаивают, что условия сотрудничества с проектными структурами изначально были невыгодными для «Роснано» и нарушали внутренние нормативные акты компании. Выделенные средства направлялись на спонсирование организаций без создания механизмов защиты прав инвестора. В «Роснано» подчеркивают, что при запуске проекта Crocus члены правления проигнорировали очевидные технологические риски.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что финансовое состояние компании «Роснано» изменилось к лучшему. На встрече с ее руководителем Сергеем Куликовым президент отметил, что «оздоровление» компании практически подошло к завершению.

суды
Роснано
Анатолий Чубайс
арбитраж
