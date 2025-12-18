Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 17:20

Семья бойцов СВО воссоединилась на вручении премии в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Семья бойцов СВО воссоединилась на вручении губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» в Подмосковье, сообщает 360.ru. Ранее сын вслед за отцом ушел на службу.

Спасибо большое всем, кто помогает ребятам. Это колоссальная поддержка. Это дорогого стоит. Ребятам, нашим защитникам Отечества, я хочу сказать: удачи, скорейшего возвращения домой с полной победой!обратилась со сцены мать и жена награжденных бойцов.

Обоих участников боевых действий пригласили на церемонию тайно. Встреча оказалась сюрпризом для всех членов семьи.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что российский президент Владимир Путин примет участие в коллегии Министерства обороны РФ. Также программа предусматривает и выступление министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Московская область
награды
СВО
бойцы
