Семья бойцов СВО воссоединилась на вручении премии в Подмосковье

Семья бойцов СВО воссоединилась на вручении губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» в Подмосковье, сообщает 360.ru. Ранее сын вслед за отцом ушел на службу.

Спасибо большое всем, кто помогает ребятам. Это колоссальная поддержка. Это дорогого стоит. Ребятам, нашим защитникам Отечества, я хочу сказать: удачи, скорейшего возвращения домой с полной победой! — обратилась со сцены мать и жена награжденных бойцов.

Обоих участников боевых действий пригласили на церемонию тайно. Встреча оказалась сюрпризом для всех членов семьи.

