Кремль объявил о церемонии вручения наград Героям России с участием Путина Песков: Владимир Путин примет участие в коллегии Минобороны РФ

Российский президент Владимир Путин примет участие в коллегии Министерства обороны РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мероприятие состоится 17 декабря, передает ТАСС.

В середине дня Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Ежегодное мероприятие, большое мероприятие, важное. Будет выступать президент. Также будет церемония награждения Героев России, — сказал он.

Также программа предусматривает и выступление министра обороны РФ Андрея Белоусова. Далее рабочий день Путина будет включать в себя служебные совещания закрытого характера, подчеркнул Песков.

Представитель российского лидера также рассказал, что Владимир Путин продолжает подготовку к итогам года и большой пресс-конференции. Она состоится 19 сентября.

Также Песков отметил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф с каждым новым контактом с российской стороной получает возможность еще лучше понять позицию Москвы по самым важным вопросам. При этом, по его словам, американский дипломат в первую очередь реализует линию президента США Дональда Трампа.