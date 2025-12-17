Новый год-2026
17 декабря 2025 в 12:46

Песков ответил, как Уиткофф поменял свое отношение к России

Песков: с каждым контактом Уиткофф получает возможность лучше понять позицию РФ

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Global Look Press
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф с каждым новым контактом с российской стороной получает возможность еще лучше понять позицию Москвы по самым важным вопросам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, насколько у Уиткоффа меняется восприятие России, передает РИА Новости. При этом, по его словам, американский дипломат в первую очередь реализует линию президента США Дональда Трампа.

Разумеется, господин Уиткофф — он член команды Трампа. И он, собственно, реализует линию своего президента. Но с каждым новым контактом мы исходим из того, что он имеет возможность лучше понять нашу позицию по наиболее актуальным вопросам, — отметил Песков.

Ранее Трамп заявлял, что Уиткофф раньше ничего не знал о России, но обладает наилучшими качествами для переговоров. По его словам, дипломат, ранее работавший в сфере недвижимости, выделяется характером среди других переговорщиков, с которыми для заключения сделки «приходится развязать третью мировую».

