18 декабря 2025 в 17:40

Герасимов раскрыл масштабы бегства украинцев из страны

Герасимов: порядка 9 млн человек уехали с Украины после начала СВО

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
С начала СВО Украину покинули порядка 9 млн человек, заявил начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. По его мнению, причиной тому является недовольство граждан политикой Киева: действиями властей, увеличением количества безвозвратных потерь на фронте, деградацией экономики, повышением тарифов ЖКХ.

Как итог — страну с начала специальной военной операции покинули около 9 млн человек, — сказал он.

Раннее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что гражданская война на Украине неизбежна. По его словам, предпосылки для внутреннего конфликта формируются из-за надломленного боевого духа и растущего нежелания участвовать в конфликте.

Экс-главнокомандующий ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный уверен, что к гражданской войне на Украине может привести возвращение военных с передовой и трудности с их интеграцией в общество. По его словам, после завершения кризиса в сложном положении окажутся около 1 млн военных, которые вернутся домой.

Валерий Герасимов
Украина
Минобороны РФ
украинцы
