Нарышкин сообщил о недавнем общении с главой MI6

18 декабря 2025 в 17:15

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью ТАСС подтвердил, что недавно провел переговоры с руководством службы разведки Великобритании MI6. Он отметил, что это был продолжительный телефонный разговор и взаимодействие по линии спецслужб между Москвой и Лондоном продолжается.

У меня был довольно продолжительный телефонный разговор с недавно назначенной директором МI-6 Блейз Метревели, — уточнил Нарышкин.

По его словам, это официальный и системный процесс: представители российских спецслужб на легальных основаниях работают в британской столице, в то время как сотрудники МI-6 официально находятся и выполняют свои задачи в Москве. Этот контакт стал одним из первых публично подтвержденных разговоров с новым руководством британской спецслужбы.

Ранее в СВР РФ констатировали, что руководство Великобритании предпринимает активные попытки убедить Европейский союз принять решение об изъятии замороженных российских активов. В ведомстве отметили, что Лондон «отчаянно продавливает» вопрос конфискации средств у бельгийского депозитария Euroclear, фактически призывая Брюссель к краже заблокированных финансов.

Сергей Нарышкин
СВР
Великобритания
MI6
