МГПУ закрывается? Правда ли это, что делать студентам, перевод, скандал

Московский городской педагогический университет (МГПУ) прекращает подготовку по всем направлениям, не связанным с педагогикой, и переводит несколько тысяч студентов в другие вузы. Что об этом известно?

Почему МГПУ закрывает обучение по непедагогическим направлениям, причины

В МГПУ подчеркнули, что вуз решил сконцентрировать все ресурсы на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ и развиваться как специализированный педагогический университет.

«Для студентов непедагогических направлений гарантировано продолжение обучения по выбранной специальности. С 1 сентября 2026 года будет организован комфортный перевод в ведущие профильные вузы-партнеры, такие как РГГУ, РАНХиГС и другие», — говорится в сообщении МГПУ во «ВКонтакте».

Студентов направлений «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и «Дизайн» обещают перевести в другие вузы целыми группами, сохранить для них образовательную программу и стоимость обучения. Кроме того, учащимся не нужно будет сдавать дополнительные экзамены. Исключение по переводу сделали только для студентов четвертого курса, которые успеют доучиться по своим направлениям.

Вуз отмечает, что «стратегическое решение позволит каждому из вас получить качественное образование в университете, для которого ваше направление является основным и профильным».

Источники Telegram-канала «Осторожно, новости» утверждают, что учащимся поставили ультиматум: либо перевод, либо отчисление. При этом в случае подачи жалоб представители администрации заявили, что студенты «пожалеют».

«Все стараются сделать тихо, нас просят не поднимать шум. Законодательное подкрепление происходящего и многие другие моменты остаются неизвестными», — говорится в публикации.

В комментариях под постом вуза во «ВКонтакте» студенты и их родители также высказали возмущение.

«Интересует, каким образом и в какие сроки университет собирается это все реализовать. Почему об этой новой политике „строго педагогического вуза“ стало известно только в середине учебного года? Насколько вообще правомерно это все? Ректор прокомментирует как-то данную ситуацию?», «Очень хотелось бы понимать, что нас, третий курс филологии, ждет в следующем году. И на каком, собственно, основании осуществляется „комфортный“ перевод в некий вуз-партнер?» — спрашивают они.

Также в Сети появилась петиция, в которой студенты требуют сохранить непедагогические специальности МГПУ.

«Еще 1 сентября нам говорили, что МГПУ лишь номинально педагогический вуз. Присоединялись абсолютно разные учебные заведения, рекламировался юридический колледж, в этом году появились „непедагогические“ направления: „Филология и медиакоммуникации“, „Технологии межкультурной коммуникации“. <…> Изменения вводятся без учета мнения студентов, подробных разъяснений, компенсаций за моральный ущерб: просто поставили перед фактом, давлением заставляют подписывать бумаги. Понимаем, реформы могут быть необходимы, но такие изменения должны проводиться с учетом реалий: около 60% специальностей „непедагогические“. Просим руководство МГПУ и органы власти защитить интересы студентов», — сказано в петиции.

Официальных комментариев по этому поводу пока не последовало.

