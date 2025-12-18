Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок

Сегодня, 18 декабря, не работает WhatsApp в ряде регионов России. Что об этом известно, где сбои, в чем причины, каков шанс полной блокировки мессенджера?

Где сбои WhatsApp в России сегодня, 18 декабря

По статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», WhatsApp не работает в десятках регионов — пользователи заявляют о проблемах с отправкой сообщений (текстовых и голосовых), медиафайлов (фото и видео), не работают звонки. Проблемы наблюдаются на мобильных и стационарных устройствах.

За сутки на мессенджер пожаловались 76 раз. Прежний показатель составил — 300. Обращения поступают из Краснодарского края — 19%, Москвы — 16%, Орловской области, Кабардино-Балкарии — по 7%, Нижегородской, Челябинской, Свердловской областей — по 6%, Тюмени, Архангельской области, Кузбасса, Калининградской области, Ставрополья, Новосибирской, Омской, Мурманской областей, Хабаровского края, Башкортостана, Алтайского края, Липецкой области — по 3%.

Сайт downdetector.su приводит 109 жалоб на WhatsApp за сегодня, 18 декабря. О сбоях пишут пользователи из Самарской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Москвы.

«Петербург — сообщение приходит через час», «Не загружается приложение», «Невозможно отправить сообщение», «Не зайти в аккаунт», «Не загружается медиа», — жалуются пользователи.

Почему не работает WhatsApp 18 декабря: причины

В отношении WhatsApp постепенно вводятся ограничения со стороны Роскомнадзора. Там подчеркнули, что мессенджер используется для организации и проведения терактов в стране, а также для мошенничества. Ведомство настоятельно рекомендовало переходить на «национальные сервисы».

Еще одним очком не в пользу WhatsApp стала утечка дипломатических переговоров, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Возможна ли полная блокировка WhatsApp

WhatsApp заблокируют полностью, если компания не выполнит требования российского законодательства, подчеркнули в Роскомнадзоре.

Шанс полной блокировки WhatsApp в России высокий, считает аналитик и эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. По его словам, главная угроза, которую несет мессенджер, — потенциальная утечка личных данных.

Депутат Госдумы Сергей Боярский выразил мнение, что потакать WhatsApp больше не стоит: у компании было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако руководство мессенджера даже не попыталось это сделать.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что до Нового года WhatsApp продолжит работать в России, однако позднее будет заблокирован.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать», — отметил он.

Можно ли «разблокировать» WhatsApp

В Сети появились сообщения, что смена языка интерфейса в смартфоне может улучшить работу и «разблокировать» WhatsApp, однако директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заверил, что это фейк.

«Это фейк, не имеющий технического обоснования. Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — объяснил он.

