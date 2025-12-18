Погода в Москве в четверг, 18 декабря: дикий мороз придет уже сегодня?

Зима в Москву вернется только к середине следующей недели, когда столбики термометров устойчиво уйдут в декабрьский минус, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в четверг, 18 декабря, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 18 декабря

По данным Тишковца, с утра в Москве пасмурно, без осадков, плюс 0,8 градуса, в окрестностях заморозки до минус 0,7 градуса, гололедица.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением в 15-16 часов холодного атмосферного фронта североатлантического циклона с центром над юго-востоком Архангельской области. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможен небольшой кратковременный снег. Ветер западный, северо-западный 4–9 м/с, порывистый. Температура воздуха около 0. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.», — написал синоптик в Telegram-канале.

По словам Тишковца, до понедельника включительно температура воздуха в столичном регионе будет на 4–6 градусов выше климатической нормы. По ночам столбики термометров будут колебаться около 0 градусов с вероятностью легкого минуса в окрестностях, из-за чего образуется гололедица, а днем ожидается слабая оттепель — до плюс 1-2 градусов.

«Существенные осадки маловероятны, лишь очаговая морось. Исключением станут воскресенье и понедельник, когда пройдут скоротечные осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя», — добавил он.

По предварительным прогнозам, зима вернется к середине следующей недели, когда столбики термометров устойчиво уйдут в декабрьский минус.

«А в последние дни уходящего года с усилением морозов зарядят снегопады, формируя солидный снежный покров», — рассказал Тишковец.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 18 декабря

Как сообщил коллега Тишковца Михаил Леус, сегодня в формирование метеорологических условий в Санкт-Петербурге вмешается гребень антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдут кратковременные дожди, но постепенно осадки прекратятся.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Температура воздуха в Петербурге составит плюс 2–4 градуса, в Ленинградской области 0 — плюс 5 градусов. Ветер западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу, 19 декабря, без существенных осадков, ночью плюс 1–3 градуса, днем плюс 3–5 градусов.

