18 декабря 2025 в 20:47

В Кремле пообещали большие неприятности тем, кто покусится на активы России

Песков: экспроприация российских активов обернется преследованием причастных

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспроприация российских активов приведет к серьезным последствиям для всех, кто инициирует и реализует такое решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, Москва задействует все возможные правовые механизмы.

Мы неоднократно говорили, что любые действия, связанные с экспроприацией наших активов, получат ответную реакцию. Ответственность будут нести те, кто принимал решение коллегиально, те, кто принимал решения персонально, и те, кто их выполнял. Для этого будут задействоваться все возможные правовые механизмы, — заявил представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса Александр Бородай предположил, что в Европе хотят завладеть замороженными российскими активами, чтобы решить собственные внутренние проблемы. По его словам, лидеры ЕС не рассматривают их экспроприацию как инструмент помощи Украине. В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ключевые страны ЕС не выражают энтузиазма в связи с использованием европейского бюджета для финансирования Украины.

