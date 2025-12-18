«Настоящий босс»: представители ЧМ не прошли мимо рекорда Сафонова

Официальный аккаунт чемпионата мира по футболу в социальной сети X высоко оценил игру российского вратаря французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, назвав его «настоящим боссом». 17 декабря ПСЖ в матче за Межконтинентальный кубок обыграл «Фламенго».

Сафонов — настоящий босс! — сказано в публикации.

Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА в составе парижского ПСЖ. Он первым в мировой истории отразил четыре пенальти подряд. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, после чего судьбу встречи решила серия пенальти. Спортсмен отразил четыре удара из пяти возможных.

До этого экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин сообщил, что достижение росиянина в финальном матче против бразильского «Фламенго» поможет ему закрепиться в основном составе ПСЖ. Экс-нападающий отметил, что сейчас голкиперу необходимо избежать ошибок, чтобы у его конкурента Люка Шевалье не было шансов вернуться на ворота.