Ничего хитровыдуманного: 3 простейшие закуски на новогодний стол — быстро и вкусно

Если не хочется проводить у плиты полдня, а праздничный стол все равно должен выглядеть нарядно, эти закуски станут настоящей находкой. Минимум ингредиентов, простое приготовление и гарантированный «вау-эффект».

1. «Елочки» из слоеного теста. Тематическая закуска, которая сразу создает новогоднее настроение. Понадобится: слоеное бездрожжевое тесто — 1 упаковка (400–500 г), соус песто — 2–3 ст. л., твердый сыр — 100 г, моцарелла — 100 г. Размороженное тесто слегка раскатайте, смажьте песто, посыпьте тертым сыром и моцареллой, накройте второй половиной. Нарежьте полосками шириной около 1,5 см, сформируйте «елочки», наденьте на шпажки и выпекайте при 180 °C около 15 минут до золотистой корочки.

2. Рулетики с беконом Быстрая горячая закуска всего из четырех ингредиентов. Понадобится: бекон — 200–250 г, лаваш — 1 лист, твердый сыр — 100 г, творожный сыр — 150 г. На полоску бекона выложите полоску лаваша, смажьте творожным сыром, добавьте ломтики твердого сыра и сверните рулетом. Закрепите шпажками и запекайте 10–15 минут при 180 °C, пока бекон не станет хрустящим, а сыр — расплавленным.

3. Рулет со шпротами. Сытная и знакомая классика в новом формате. Понадобится: шпроты — 1 банка (160–180 г), твердый сыр — 200 г, яйца — 3 шт., чеснок — 1 зубчик, маринованный огурец — 1 шт., красный лук — 1/2 небольшой головки, майонез — 2 ч. л., лаваш или яично-сырная основа. Шпроты разомните вилкой, добавьте тертый огурец, мелко нарезанный лук и майонез. Выложите начинку на основу, сверните рулетом и нарежьте порционными кусочками перед подачей.

