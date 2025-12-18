Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 09:00

Ничего хитровыдуманного: 3 простейшие закуски на новогодний стол — быстро и вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если не хочется проводить у плиты полдня, а праздничный стол все равно должен выглядеть нарядно, эти закуски станут настоящей находкой. Минимум ингредиентов, простое приготовление и гарантированный «вау-эффект».

1. «Елочки» из слоеного теста. Тематическая закуска, которая сразу создает новогоднее настроение. Понадобится: слоеное бездрожжевое тесто — 1 упаковка (400–500 г), соус песто — 2–3 ст. л., твердый сыр — 100 г, моцарелла — 100 г. Размороженное тесто слегка раскатайте, смажьте песто, посыпьте тертым сыром и моцареллой, накройте второй половиной. Нарежьте полосками шириной около 1,5 см, сформируйте «елочки», наденьте на шпажки и выпекайте при 180 °C около 15 минут до золотистой корочки.

2. Рулетики с беконом Быстрая горячая закуска всего из четырех ингредиентов. Понадобится: бекон — 200–250 г, лаваш — 1 лист, твердый сыр — 100 г, творожный сыр — 150 г. На полоску бекона выложите полоску лаваша, смажьте творожным сыром, добавьте ломтики твердого сыра и сверните рулетом. Закрепите шпажками и запекайте 10–15 минут при 180 °C, пока бекон не станет хрустящим, а сыр — расплавленным.

3. Рулет со шпротами. Сытная и знакомая классика в новом формате. Понадобится: шпроты — 1 банка (160–180 г), твердый сыр — 200 г, яйца — 3 шт., чеснок — 1 зубчик, маринованный огурец — 1 шт., красный лук — 1/2 небольшой головки, майонез — 2 ч. л., лаваш или яично-сырная основа. Шпроты разомните вилкой, добавьте тертый огурец, мелко нарезанный лук и майонез. Выложите начинку на основу, сверните рулетом и нарежьте порционными кусочками перед подачей.

Ранее мы готовили мини-бургеры из слоеного теста. Праздничная закуска в красивой подаче и с вкусным соусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Новый вкус привычного новогоднего салата: оливье с маринованными грибами, который гости съедят первым
Общество
Новый вкус привычного новогоднего салата: оливье с маринованными грибами, который гости съедят первым
Цыпленок табака по-грузински: вкусный и простой рецепт на Новый год — секрет, как сделать хрустящую корочку на сковороде
Общество
Цыпленок табака по-грузински: вкусный и простой рецепт на Новый год — секрет, как сделать хрустящую корочку на сковороде
Львовский сырник по-домашнему: простой в приготовлении, но очень нежный — лучше запеканки и сырников
Общество
Львовский сырник по-домашнему: простой в приготовлении, но очень нежный — лучше запеканки и сырников
Едим тазик салата и не толстеем: крабовый без горы майонеза — свежая версия
Общество
Едим тазик салата и не толстеем: крабовый без горы майонеза — свежая версия
Цыпленок табака по-грузински: вкусный и простой рецепт на Новый год — секрет, как сделать хрустящую корочку на сковороде
Общество
Цыпленок табака по-грузински: вкусный и простой рецепт на Новый год — секрет, как сделать хрустящую корочку на сковороде
закуски
Новый год
простые рецепты
шпроты
бекон
лаваш
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вывод 1 трлн рублей из России признали преступлением
Как прочистить засор в раковине: быстрый способ избавиться от проблемы
Стало известно, когда Трамп подпишет проект бюджета с $400 млн для Украины
В Эквадоре застрелили защитника «Барселоны» Марио Пинейду и его жену
МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в раскрытии жуткого убийства
В ФСБ раскрыли детали сорванного теракта в Волгодонске
Появились кадры уничтожения бомбы в Волгодонске
«Королевский»: врач назвала самый полезный вид красной рыбы
Стало известно, где похоронят убитого при нападении на школу ученика
Напавшему на учительницу из-за двойки школьнику предъявили обвинения
Названа официальная причина смерти режиссера Роба Райнера
Тарасов 27 раз спас ворота «Флориды» в матче против «Лос-Анджелеса»
В Госдуме жестко ответили на призывы признать Нагиева иноагентом
Депутат раскрыл, какой лимит банковских карт могут установить в России
Сафонов поделился эмоциями от победы «Пари Сен-Жермен»
Кето-оливье — классика, которая не вредит талии: и вкусно, и быстро
Вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой под Нижнеудинском
Российскую студентку с бомбой в рюкзаке поймали за полчаса до теракта
США продадут Тайваню реактивные системы залпового огня
Россиянам рассказали, что делать в случае повреждения авто на парковке
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Россия

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.