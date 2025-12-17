Мини-бургеры из слоеного теста — праздничная закуска в красивой подаче и с вкусным соусом

Эти мини-бургеры станут настоящим хитом на любом праздничном столе, сочетая в себе изысканный вид и знакомый всем вкус. Хрустящая воздушная основа из слоеного теста заменяет традиционную булочку, делая закуску более легкой и оригинальной. Внутри — сочная домашняя котлета, свежие овощи и пикантный соус с маринованными огурцами. Каждый бургер — это идеально собранная порция, которую удобно есть руками.

Ингредиенты: слоеное бездрожжевое тесто — 500 граммов, яйцо — 1 штука, мясной фарш — 400 граммов, соль, перец по вкусу, кунжут, плавленый сыр, листовой салат, помидоры, маринованные огурцы, красный лук. Для соуса: майонез — 3 столовые ложки, маринованные огурцы — 2 штуки, дижонская горчица — 2 чайные ложки, сухой чеснок — 1 чайная ложка.

Приготовление: раскатайте тесто и стаканом вырежьте круги. Смажьте их взбитым яйцом, посыпьте кунжутом и выпекайте на пергаменте при 180 °C 15 минут до золотистого цвета. Фарш посолите, поперчите, сформируйте небольшие плоские котлеты и обжарьте на масле до готовности с двух сторон. Для соуса мелко нарежьте маринованные огурцы и смешайте с майонезом, горчицей и чесноком. Остывшие основы из теста разрежьте пополам. На нижнюю часть выложите лист салата, соус, котлету, ломтик сыра, кружочки помидора и маринованного огурца, кольца лука, еще немного соуса, снова салат и накройте верхней половинкой. Скрепите бургер шпажкой. Подавайте сразу.

