Дедушка называл этот рулет «Бычий глаз», бабушка говорила его не слушать. Самый вкусный рецепт детства для Нового года

Этот рецепт в нашей семье знают давно. Дедушка называл этот рулет «Бычий глаз», бабушка говорила его не слушать, потому что это неаппетитное название. В разрезе рулет напоминает бычий глаз, за что и получил свое название. Эффектный мясной рулет, который сразу притягивает взгляд на праздничном столе. Сочная свинина, ароматные жареные грибы, тянущийся сыр и целые вареные яйца внутри создают красивый срез и насыщенный вкус. Отлично подойдет как горячее блюдо или холодная мясная закуска.

Ингредиенты на 6–8 порций: свинина (мякоть) — 1–1,2 кг, шампиньоны — 300 г, репчатый лук — 1 шт., твердый сыр — 150 г, яйца вареные — 4–5 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, специи для мяса — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: свинину нарежьте пластами и хорошо отбейте, выложите куски внахлест на пищевую пленку, формируя единое мясное полотно. Посолите, поперчите и посыпьте специями. Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до испарения жидкости, слегка посолите и остудите. Выложите грибы ровным слоем на мясо, сверху посыпьте тертым сыром. По центру вдоль длинной стороны выложите ряд очищенных вареных яиц. Аккуратно сверните мясо плотным рулетом, помогая себе пленкой, и туго перевяжите кулинарной нитью. Переложите рулет в форму для запекания и готовьте в разогретой до 180 °C духовке 60–70 минут до румяной корочки. Дайте рулету немного отдохнуть, снимите нить и нарежьте порционными кусками.

