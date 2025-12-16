Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 12:45

Шедевр из пюре: готовим картофельный рулет с беконом — вкуснятина из простых ингредиентов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сытный, ароматный и очень эффектный рулет из картофеля с сыром и беконом — отличная идея для праздничного стола или семейного ужина. Нежное картофельное пюре соединяется с сыром и яйцом, а золотистый бекон и свежий зелёный лук придают пикантности. Легко нарезается порционными кусочками и подаётся как горячей, так и тёплой закуской.

Ингредиенты на 4–6 порций: картофель – 600 г, твёрдый сыр – 100 г, яйцо – 1–2 шт., мука – 2 ст. л., бекон – 100 г, зелёный лук – 1–2 пучка, соль, перец – по вкусу, растительное масло или сливочное для смазывания формы.

Приготовление: картофель очистите, отварите до мягкости и сделайте пюре. Добавьте в пюре тёртый сыр, яйцо, муку, соль и перец, тщательно перемешайте до однородной массы. На силиконовый коврик или лист пергамента выложите картофельное пюре ровным прямоугольным слоем толщиной около 1–1,5 см. Сверху равномерно разложите нарезанный бекон и зелёный лук. Аккуратно сверните пюре в рулет с помощью пергамента или коврика. Переложите рулет на противень и запекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте слегка остыть, нарежьте порционными кусочками и подавайте.

Ранее мы делились рецептом закуски из крабовых палочек и творога. Закусочные трубочки из лаваша.

Проверено редакцией
Читайте также
Антипохмельный суп после Нового года: грузинская хашлама по-домашнему — стакан пива для мягкости
Общество
Антипохмельный суп после Нового года: грузинская хашлама по-домашнему — стакан пива для мягкости
Вкуснее пирожков и не надо жарить в тонне масла: уральские шаньги с картошкой — простой рецепт с обалденным тестом
Общество
Вкуснее пирожков и не надо жарить в тонне масла: уральские шаньги с картошкой — простой рецепт с обалденным тестом
«Кальмар-самурай»: салат для тех, кто устал от оливье, — готов за 15 минут!
Семья и жизнь
«Кальмар-самурай»: салат для тех, кто устал от оливье, — готов за 15 минут!
Такую шаурму «Тропики» хвалили все гости вечеринки: никто не ожидал, что сочетание с ананасом будет таким бомбическим
Общество
Такую шаурму «Тропики» хвалили все гости вечеринки: никто не ожидал, что сочетание с ананасом будет таким бомбическим
Обожают и дети, и взрослые: тефтели в грибном соусе — простое блюдо для обеда
Общество
Обожают и дети, и взрослые: тефтели в грибном соусе — простое блюдо для обеда
картошка
картофель
простой рецепт
бекон
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Надвигаются «тропические» ледяные ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Раскрыты детали задержания устроившего поножовщину в школе в Одинцово
Психолог рассказала, как правильно загадать желание в Новый год
Второклассница рассказала о геройстве учительницы во время атаки на школу
Генерал-лейтенант Кириллов получил памятник на военном мемориале
Украина потеряла на поле боя редкую израильскую технику
Игрок футбольной Медиалиги попался на продаже наркотиков
В Госдуме приняли один закон для заключенных-дезертиров
Оскандалившаяся Долина лишилась миллионных гонораров перед Новым годом
МИД: Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана
«Грустный стоял»: раскрыто, с кем общался устроивший бойню школьник
На предстоящую прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн обращений
NEWS.ru победил в номинации «Онлайн СМИ» премии «Марка № 1 в России»
РФ готова к консультациям по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе
«Могла налететь на нож»: продавец рассказала о встрече с подозреваемым
Шоу на СТС, любовь с Товстиком, клуб на Рублевке: как живет Полина Диброва
В Долине Смерти появилось исчезнувшее 100 тыс. лет назад озеро
«Будет еще хуже»: Финляндии ответили на обвинения РФ в экономических бедах
Магнитные бури сегодня, 16 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Цифровой детокс: как навести порядок в телефоне и соцсетях за один день
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.