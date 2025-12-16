Шедевр из пюре: готовим картофельный рулет с беконом — вкуснятина из простых ингредиентов

Сытный, ароматный и очень эффектный рулет из картофеля с сыром и беконом — отличная идея для праздничного стола или семейного ужина. Нежное картофельное пюре соединяется с сыром и яйцом, а золотистый бекон и свежий зелёный лук придают пикантности. Легко нарезается порционными кусочками и подаётся как горячей, так и тёплой закуской.

Ингредиенты на 4–6 порций: картофель – 600 г, твёрдый сыр – 100 г, яйцо – 1–2 шт., мука – 2 ст. л., бекон – 100 г, зелёный лук – 1–2 пучка, соль, перец – по вкусу, растительное масло или сливочное для смазывания формы.

Приготовление: картофель очистите, отварите до мягкости и сделайте пюре. Добавьте в пюре тёртый сыр, яйцо, муку, соль и перец, тщательно перемешайте до однородной массы. На силиконовый коврик или лист пергамента выложите картофельное пюре ровным прямоугольным слоем толщиной около 1–1,5 см. Сверху равномерно разложите нарезанный бекон и зелёный лук. Аккуратно сверните пюре в рулет с помощью пергамента или коврика. Переложите рулет на противень и запекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте слегка остыть, нарежьте порционными кусочками и подавайте.

Ранее мы делились рецептом закуски из крабовых палочек и творога. Закусочные трубочки из лаваша.