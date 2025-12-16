Новый год-2026
Беру крабовые палочки и творог, и через 15 минут уже едим: закусочные трубочки из лаваша

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сытная, ароматная и невероятно хрустящая закуска, которая идеально подходит для праздничного фуршета или дружеской вечеринки. Лаваш с нежной начинкой из творога, крабовых палочек, чеснока и майонеза заворачивается в аккуратные трубочки и запекается до золотистой корочки. Простое приготовление и эффектный результат делают это блюдо настоящим хитом стола.

Ингредиенты на 12–15 шт.: лаваш тонкий – 2 листа (около 100–120 г), творог – 150 г, крабовые палочки – 200 г, чеснок – 2–3 зубчика, майонез – 3–4 ст. л., соль – по вкусу, растительное масло – 1 ст. л.

Приготовление: творог соедините с измельчёнными крабовыми палочками и пропущенным через пресс чесноком, добавьте майонез и соль, тщательно перемешайте. Лаваш нарежьте на полоски шириной 5–6 см. На каждый край полоски выложите немного начинки и аккуратно сверните в трубочку. Противень смажьте растительным маслом и выложите трубочки швом вниз. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 12–15 минут до золотистой хрустящей корочки. Подавайте тёплыми или комнатной температуры.

Ранее мы делились рецептом цезаря с креветками и курицей. Так уже давно готовят в модных ресторанах.

Проверено редакцией
