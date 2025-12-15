Новый год-2026
Вот это поворот: рецепт цезаря с креветками и курицей — так уже давно готовят в модных ресторанах

Вот это поворот: цезарь с креветками и курицей — так уже давно готовят в модных ресторанах. Знакомая классика становится насыщеннее и интереснее: сочная куриная грудка, сладковатые креветки и кремовый соус на желтках и анчоусах создают блюдо, которое легко заменяет полноценный ужин. Хрустящий романо, томаты черри и пармезан собирают идеальный баланс вкусов.

Ингредиенты: куриная грудка — 300 г, креветки очищенные — 200 г, салат романо — 1 кочан (150–200 г), помидоры черри — 150 г, яичные желтки — 2 шт., оливковое масло — 100 мл, анчоусы — 4–5 филе, дижонская горчица — 1 ч. л., лимон — 1/2 шт., чеснок — 1 зубчик, пармезан — 50 г, белый хлеб — 100 г, соль, перец — по вкусу.

Приготовление: для соуса взбейте блендером желтки, анчоусы, дижонскую горчицу и чеснок, тонкой струйкой вливая оливковое масло до загустения. Добавьте сок лимона, соль и перец. Белый хлеб нарежьте кубиками и обжарьте до хрустящих сухариков. Куриную грудку нарежьте и обжарьте до готовности, в конце добавьте креветки и прогрейте их 1-2 минуты. В миске соедините листья романо, разрезанные пополам помидоры черри, теплые курицу и креветки. Полейте соусом, посыпьте сухариками и стружкой пармезана.

