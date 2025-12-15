В таком виде печень съедается тоннами! Приготовьте печеночный торт — вкусная и бюджетная закуска. Печёночный торт с куриной печенью и маринованными огурцами — нежное и сытное блюдо, похожее на праздничный торт. Куриные печёночные коржи, прослоенные овощной зажаркой с маринованными огурцами и майонезом, отлично подходят для ужина или праздничного стола.

Для коржей нужна куриная печень 1 кг, 1 луковица, 3 яйца, 2 ст.л. сметаны, 2 ст.л. муки с горкой, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Для начинки: 2–3 луковицы, 2–3 моркови, 3–4 маринованных огурца, растительное масло для жарки. Для сборки: майонез и свежая зелень.

Печень очистить от плёнок и протоков, промыть, пропустить через мясорубку с одной луковицей. Добавить яйца, сметану, муку, соль и перец, хорошо перемешать. На разогретой сковороде с маслом выпекать тонкие блинчики с двух сторон до готовности. Для начинки мелко нарезать лук, натереть морковь, нарезать огурцы кубиками, обжарить лук и морковь до мягкости, остудить и смешать с огурцами. Собрать торт: корж, тонкий слой майонеза, овощная зажарка с огурцами, повторять слои до конца. Верхний корж смазать майонезом, украсить зеленью. Настоять в холодильнике 3–4 часа или всю ночь для пропитки.

