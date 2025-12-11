Когда надоело все майонезное и тяжелое: грузинский салат «Тбилиси» — яркий акцент праздничного стола

Когда надоело все майонезное и тяжело: грузинский салат «Тбилиси» — яркий акцент праздничного стола. Пикантный, сытный и очень ароматный салат, в котором нежная отварная говядина сочетается с хрустящими овощами, орехами и знаменитыми грузинскими специями. Идеальный выбор для тех, кто ищет альтернативу традиционным майонезным салатам.

Ингредиенты: отварная говядина (400 г), красный лук (2 шт.), болгарский перец (1 шт.), грецкие орехи (60 г), чеснок (1-2 зубчика), красная консервированная фасоль (1 банка), острый перец чили (по вкусу), кинза (пучок), хмели-сунели (1 ч.л.), оливковое масло (4 ст.л.), винный уксус (2 ст.л.), соль, сахар.

Приготовление: говядину (вырезку, шею) отварите до мягкости в подсоленной воде с душистым перцем и лавровым листом 1-2 часа. Остудите и нарежьте соломкой. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до аромата. Красный лук нарежьте полукольцами и замаринуйте на 20 минут в смеси винного уксуса, соли и сахара. Фасоль промойте и обсушите. Болгарский перец и отварное мясо нарежьте соломкой, кинзу и острый перец — мелко, чеснок раздавите. В большой миске аккуратно соедините мясо, маринованный лук (маринад можно слить), болгарский перец, фасоль, орехи, кинзу, чеснок, перец чили и хмели-сунели. Заправьте салат оливковым маслом, при необходимости добавьте соль и еще немного уксуса по вкусу. Дайте салату настояться в холодильнике 30 минут, чтобы все ароматы соединились. Подавайте, украсив орешками и зеленью.

