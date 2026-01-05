Зимний вечер просит горячего «Таежная сказка» — сочная свинина с лесными грибами и клюквой. Вкусно и просто

Когда за окном метель и холод, так хочется приготовить что-то по-настоящему согревающее, сытное и ароматное. Это блюдо — воплощение зимнего уюта: нежная свинина, лесной аромат грибов и яркая ягодная кислинка клюквы создают удивительно гармоничный и глубокий вкус. Простота приготовления делает его идеальным для любого вечера, превращая ужин в маленькое путешествие в снежный гостеприимный лес.

Для приготовления вам понадобится: 600 г свиной шейки или лопатки, 300 г свежих шампиньонов или замороженных лесных грибов, 1 крупная луковица, 2 зубчика чеснока, 100 г свежей или замороженной клюквы, 250 мл сливок 20%, 1 ст. л. растительного масла, соль, черный перец по вкусу. Мясо нарежьте средними кубиками и обжарьте на разогретом масле до румяной корочки. Переложите в сотейник. В той же сковороде обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте нарезанные пластинками грибы и обжаривайте до испарения жидкости. Выложите грибы с луком к мясу. В сотейник влейте сливки, добавьте толченый чеснок, соль и перец. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите под крышкой 30–40 минут, пока мясо не станет мягким. За 5 минут до готовности добавьте клюкву, аккуратно перемешайте и дайте настояться. Подавайте горячим с картофельным пюре или рассыпчатой гречневой кашей.

