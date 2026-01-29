Готовлю не салат, а съедобный венок: слои из индейки, чернослива и грецких орехов в сметанном соусе

Готовлю не салат, а съедобный венок: слои из индейки, чернослива и грецких орехов в сметанном соусе

Готовлю не салат, а съедобный венок: слои из индейки, чернослива и грецких орехов в сметанном соусе. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или особого ужина.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшее отварное филе индейки, сладковатый чернослив и хрустящие грецкие орехи, объединённые в гармоничные слои нежным, чуть пикантным сметанным соусом.

Для приготовления вам понадобится: 400 г филе индейки, 150 г чернослива без косточек, 100 г грецких орехов, 3 варёных яйца, 300 г сметаны, 2 зубчика чеснока, соль, перец. Индейку отварите до готовности и нарежьте мелким кубиком. Чернослив запарьте кипятком на 10 минут, затем мелко нарежьте. Яйца натрите на тёрке. Орехи измельчите. Для соуса смешайте сметану с выдавленным чесноком, солью и перцем. В центр круглого блюда поставьте стакан. Выкладывайте слоями вокруг него в таком порядке: индейка, соус, чернослив, яйца, соус, орехи. Аккуратно уберите стакан. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2-3 часа.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.