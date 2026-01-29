Маткапитал на первого ребенка увеличится с февраля Маткапитал на первого ребенка с февраля составит 730 тыс. рублей

Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет до 730 тыс. рублей, сказано на сайте российского правительства. Постановление подписал его председатель Михаил Мишустин. Если семья уже потратила часть маткапитала, будет проиндексирован лишь его остаток.

Увеличится и размер материнского капитала: на первого ребенка — почти до 729 тыс. рублей, на второго и последующих детей — до 963,2 тыс. рублей, — сказано в сообщении.

Ранее в Госдуме предложили расширить возможности использования материнского капитала, сумма которого уже приближается к 1 млн рублей, в то время как запросы многодетных семей растут. Новые идеи обсудят с родительскими ассоциациями. В парламенте также отметили, что любое нововведение должно сохранять основную цель выплаты — долгосрочную помощь на жилье или образование.

Также сообщалось, что Социальный фонд России предоставил пособие по беременности и родам пяти тысяч. студенток-очниц. Выплаты начали осуществляться с сентября 2025 года. Обратиться за получением пособия можно через портал госуслуг либо через клиентские службы Соцфонда.