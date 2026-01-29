Франция намерена отказалась от идеи обязательного «супружеского долга» из-за наплыва мигрантов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, новые законодательные меры призваны уменьшить число фиктивных браков в стране.

Странно, что такое решение было принято во Франции, стране, где супружеский долг не ограничивается отношениями между мужем и женой, а распространяется на их знакомых. Подозреваю, что на самом деле это связано с огромным количеством фиктивных браков, где люди выходят замуж и женятся, по большому счету, не зная своего супруга, просто ради того, чтобы получить вид на жительство. Видимо, для того чтобы люди не вынуждали себя жить совместной жизнью с мигрантами, это решение и было принято, — пояснил Милонов.

Он подчеркнул, что в России подобное невозможно и не должно происходить. По словам депутата, в стране встречаются случаи, когда супруги добровольно выбирают духовную аскезу и ведут жизнь, близкую к братско-сестринским отношениям, но такие примеры являются крайне редкими и представляют собой истинное духовное подвижничество.

Ранее сообщалось, что Франция намерена изменить законодательство и отказаться от устаревшей идеи «супружеского долга». Новый законопроект уберет любые юридические обязательства в интимной сфере между супругами.