29 января 2026 в 02:02

Франция может отказаться от «устаревшего» закона о браке

AFP: во Франции могут отменить понятие супружеского долга

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Франция готовится законодательно отказаться от устаревшей концепции «супружеского долга», передает агентство AFP. Новый законопроект исключит любые юридические обязательства супругов в интимной сфере.

Инициатива призвана привести национальное законодательство в соответствие с современными представлениями о личной свободе и согласии. Хотя прямого термина «супружеский долг» в Кодексе сейчас нет, некоторые суды трактовали обязанность «совместно вести семейную жизнь» как необходимость сексуальных отношений. Это подтвердил громкий судебный прецедент 2019 года, позднее отмененный ЕСПЧ в январе 2025-го.

Согласно законопроекту, который, вероятно, получит поддержку Нацсобрания, «сожительство не налагает на супругов никаких обязательств в отношении сексуальных отношений», — говорится в публикации.

Иными словами, брак будет регулироваться без привязки к интимным обязанностям. Ожидается, что закон может вступить в силу уже до лета текущего года.

Ранее стало известно, что в Гане отказ супругу в интимной близости может привести к лишению свободы сроком до двух лет. Как сообщил комиссар полиции Деннис Фиакпуи, такое поведение может трактоваться как форма эмоционального насилия.

Франция
законы
интим
сексуальность
