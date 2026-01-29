Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 15:29

Зеленского предупредили о кризисе власти на Украине

Welt: Зеленский столкнулся с внутриполитическим кризисом на Украине

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в наиболее сложной внутриполитической ситуации за все время с начала кризиса, пишет немецкое издание Welt. По данным газеты, давление на главу государства усиливается.

На официальных мероприятиях в Европе Зеленскому почти гарантированно аплодируют. Дома же ему становится все неуютнее. <…> Система власти Зеленского начинает трещать по швам, — говорится в публикации.

Среди ключевых факторов, влияющих на рост внутриполитической напряженности, Welt называет кадровые перестановки во властных структурах, усиление политических оппонентов президента, а также череду коррупционных скандалов.

Ранее политический аналитик Алан Уотсон заявил, что Зеленский может попытаться организовать собственный побег после завершения кризиса. Эксперт связал подобный сценарий с последствиями военных действий и личными мотивами украинского лидера. По словам аналитика, военные действия не пережили, получили необратимые увечья или пропали без вести 2 млн украинских солдат. Но Зеленский рассчитывает жить за рубежом на «миллиарды долларов», которые вывезет с собой, считает Уотсон.

Владимир Зеленский
Украина
кризисы
СВО
