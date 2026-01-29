Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 15:55

Политолог назвал главную цель, которую преследуют европейские элиты

Политолог Дробницкий: европейские элиты попытаются продержаться до ухода Трампа

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европейские элиты, в том числе глава евродипломатии Кая Каллас, попытаются продержаться до ухода президента США Дональда Трампа, заявил «Ридусу» политолог Дмитрий Дробницкий. Так он отреагировал на слова Каллас о том, что Украине придется пойти на «серьезные территориальные уступки» ради мира.

Основная задача Каллас и стоящих за ней представителей евроатлантических элит — пересидеть Трампа. Они надеются, что после утраты Трампом власти Америка вернется в евроатлантический фарватер, а значит, все будет так же, как при экс-президенте США Джо Байдене, — высказался Дробницкий.

Он отметил, что на самом деле ситуация с урегулированием украинского конфликта не поменялась. Россия продолжает настаивать на выводе ВСУ из Донбасса и демилитаризации Украины, подчеркнул политолог. Дробницкий добавил, что для евроатлантических элит завершение конфликта на российских условиях станет поражением.

Ранее Каллас заявила, что Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой, если получит взамен гарантии безопасности. По ее словам, Украина согласится на такой исход только при условии твердых гарантий от союзников.

Кая Каллас
Европа
Дональд Трамп
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии
Мэр украинского города стал виновником смертельного ДТП
Украине предложили альтернативу членству в Евросоюзе
Россиянам рассказали, когда немедленно стоит вылить питьевую воду
Губерниев отреагировал на введение против него санкций Евросоюза
Адвокат рассказал, будет ли Тимур Родригез содержать бывшую жену
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.