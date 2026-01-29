Европейские элиты, в том числе глава евродипломатии Кая Каллас, попытаются продержаться до ухода президента США Дональда Трампа, заявил «Ридусу» политолог Дмитрий Дробницкий. Так он отреагировал на слова Каллас о том, что Украине придется пойти на «серьезные территориальные уступки» ради мира.

Основная задача Каллас и стоящих за ней представителей евроатлантических элит — пересидеть Трампа. Они надеются, что после утраты Трампом власти Америка вернется в евроатлантический фарватер, а значит, все будет так же, как при экс-президенте США Джо Байдене, — высказался Дробницкий.

Он отметил, что на самом деле ситуация с урегулированием украинского конфликта не поменялась. Россия продолжает настаивать на выводе ВСУ из Донбасса и демилитаризации Украины, подчеркнул политолог. Дробницкий добавил, что для евроатлантических элит завершение конфликта на российских условиях станет поражением.

Ранее Каллас заявила, что Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой, если получит взамен гарантии безопасности. По ее словам, Украина согласится на такой исход только при условии твердых гарантий от союзников.