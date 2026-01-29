Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 12:26

В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев

Депутат Колесник: опасность для Европы несут не бойцы СВО, а украинские беженцы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Реальную угрозу для Европы представляют украинские беженцы, а не российские ветераны СВО, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, участники спецоперации не заинтересованы в поездках в страны ЕС, где их, в отличие от украинцев, не ждут.

Хочу заверить Эстонию, что нашим ветеранам СВО особо и не надо [ездить в Европу]. Им есть куда поехать, где их радостно встретят за пределами нашей страны. Так что в Европе мы не нуждаемся. В ЕС находятся миллионы украинцев, в том числе и с боевым опытом, и практически диктуют свои условия жизни, например, в Польше и Германии. Да и везде они ведут себя довольно хамски, это я знаю точно, — высказался Колесник.

По его словам, такое поведение украинских беженцев привело к росту преступности в странах ЕС. Он добавил, что европейские власти, игнорируя эту внутреннюю угрозу, продолжают концентрироваться на риторике о российской опасности, поддерживая руководство Украины.

[В связи с нахлынувшим потоком украинских беженцев в ЕС], там многократно выросла преступность, и это говорят сами жители Европы. Посмотрите, как сам Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) ведет себя на различных сборищах, в том числе в Давосе. Он их грязью поливает, а европейские власти продолжают ему аплодировать, руки пожимать. В ЕС все говорят, что Россия им там опасность несет, но они не подозревают о той опасности, которая их подстерегает — это украинцы, которые находятся на их территории, — резюмировал Колесник.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин предложил странам Евросоюза ввести запрет на въезд для российских военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции. Там планируется составить черный список граждан, которым будет закрыт въезд в шенгенскую зону.

