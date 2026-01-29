Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 12:01

В Эстонии предложили ввести запрет на въезд в ЕС для участников СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Эстония предложила странам Евросоюза ввести запрет на въезд для российских военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы эстонского внешнеполитического ведомства Маргуса Цахкна. По информации агентства, он предложил составить «черный список» таких граждан, которым будет закрыт въезд в шенгенскую зону.

Нам нужно составить черный список из этих людей и, будучи странами шенгенской зоны, запретить им въезд уже сейчас, — сказал дипломат.

Ранее Цахкна раскритиковал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за призыв «не демонизировать» Россию и восстановить сотрудничество с ней в энергетической сфере. По его словам, попытки политика изменить курс Европы в отношении Москвы приведут лишь к старым ошибкам.

Временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов отметил, что в текущих условиях российская сторона считает возобновление диалога о государственной границе с Эстонией невозможным. Как объяснил дипломат, поводом для такой оценки стала враждебная позиция европейской страны.

Евросоюз
Шенген
участники СВО
Эстония
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сложные переговорщики»: в Госдуме оценили предстоящую встречу РФ и Украины
В СК назвали виновников смертельной инфекции в интернате Прокопьевска
Сенатор объяснил, почему мошенничество невозможно полностью искоренить
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Стало известно, какое соглашение обсуждают Белый дом и Сенат США
Названы страны, которые смогут заменить США в передаче разведданных ВСУ
Пассажиры автобуса выпали на дорогу и попали на видео
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.