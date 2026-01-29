В Эстонии предложили ввести запрет на въезд в ЕС для участников СВО

Эстония предложила странам Евросоюза ввести запрет на въезд для российских военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы эстонского внешнеполитического ведомства Маргуса Цахкна. По информации агентства, он предложил составить «черный список» таких граждан, которым будет закрыт въезд в шенгенскую зону.

Нам нужно составить черный список из этих людей и, будучи странами шенгенской зоны, запретить им въезд уже сейчас, — сказал дипломат.

Ранее Цахкна раскритиковал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за призыв «не демонизировать» Россию и восстановить сотрудничество с ней в энергетической сфере. По его словам, попытки политика изменить курс Европы в отношении Москвы приведут лишь к старым ошибкам.

Временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов отметил, что в текущих условиях российская сторона считает возобновление диалога о государственной границе с Эстонией невозможным. Как объяснил дипломат, поводом для такой оценки стала враждебная позиция европейской страны.