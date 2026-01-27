Россия поставила точку в переговорах о границе с Эстонией

Россия поставила точку в переговорах о границе с Эстонией Абилов: переговоры России и Эстонии о границе невозможны из-за позиции Таллина

Россия считает возобновление диалога о госгранице с Эстонией невозможным в текущих условиях, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. По его словам, поводом для такой оценки стала враждебная позиция Таллина.

С учетом враждебной позиции официального Таллина возобновление переговорного процесса на нынешнем этапе полагаем невозможным, — сказал Абилов.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за призыв «не демонизировать» Россию и восстановить сотрудничество с ней в энергетической сфере. По его словам, попытки политика изменить курс Европы в отношении Москвы приведут лишь к старым ошибкам.

До этого Эстония потеряла право на проведение чемпионата Европы по фехтованию 2026 года из-за запрета на участие российских и белорусских спортсменов. Международная федерация фехтования (FIE) отозвала турнир у Таллина из-за позиции Эстонии.

Кроме того, несмотря на напряженную риторику в норвежском обществе и призывы военных готовиться к гипотетическому конфликту, власти не намерены возводить сплошное заграждение на рубежах с Россией, сообщили в местном полицейском управлении, отвечающем за безопасность границ. Официальный Осло делает ставку на иную стратегию, уточнил собеседник источника.