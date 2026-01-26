МИД Эстонии ответил на призыв экс-канцлера ФРГ не «демонизировать» Россию МИД Эстонии осудил экс-канцлера ФРГ Шредера за призыв сотрудничать с Россией

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за призыв не «демонизировать» Россию и восстановить сотрудничество с ней в энергетической сфере. По его словам, которые приводит ERR, попытки политика изменить курс Европы в отношении Москвы приведут лишь к старым ошибкам.

Недавние размышления бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в газете Berliner Zeitung — это ползучая попытка разделить Европу и увести нас от нынешнего курса давления на Россию, вернув на старый путь, который уже привел к катастрофическим последствиям, — заявил Цахкна.

Эстонский министр признал, что сторонников мнения Шредера можно найти и в его стране. Цахкна отметил, что это вызывает у него сожаление.

Ранее Шредер выразил мнение, что Германии и Европейскому союзу в целом нужны надежные и стабильные поставки дешевой энергии из России. По его словам, сейчас много говорят о войне, но всем сторонам нужен мир. Экс-канцлер также обратил внимание, что Европейский союз теряет влияние на мировой арене.