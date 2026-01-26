Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 14:44

МИД Эстонии ответил на призыв экс-канцлера ФРГ не «демонизировать» Россию

МИД Эстонии осудил экс-канцлера ФРГ Шредера за призыв сотрудничать с Россией

Маргус Цахкна Маргус Цахкна Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за призыв не «демонизировать» Россию и восстановить сотрудничество с ней в энергетической сфере. По его словам, которые приводит ERR, попытки политика изменить курс Европы в отношении Москвы приведут лишь к старым ошибкам.

Недавние размышления бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в газете Berliner Zeitung — это ползучая попытка разделить Европу и увести нас от нынешнего курса давления на Россию, вернув на старый путь, который уже привел к катастрофическим последствиям, — заявил Цахкна.

Эстонский министр признал, что сторонников мнения Шредера можно найти и в его стране. Цахкна отметил, что это вызывает у него сожаление.

Ранее Шредер выразил мнение, что Германии и Европейскому союзу в целом нужны надежные и стабильные поставки дешевой энергии из России. По его словам, сейчас много говорят о войне, но всем сторонам нужен мир. Экс-канцлер также обратил внимание, что Европейский союз теряет влияние на мировой арене.

Европа
Эстония
Германия
ФРГ
Герхард Шредер
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Свою лепту внес»: Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
Умер заслуженный спасатель России, создавший спецотряд в МЧС
Посол России в Венесуэле раскрыл, как военные пытались защитить Мадуро
Владельцы бытовой электроники пожаловались на массовые сбои
«Автодор» отреагировал на слухи о повышении тарифов на платных трассах
Мэра города попытались убить выстрелом из гранатомета
Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде
Воробьев обозначил важный фактор развития Подмосковья
Таможенные органы возбудили почти 2 тыс. уголовных дел в 2025 году
Только Россия может спасти мир: США готовят ад на Ближнем Востоке
В Госдуме ответили на инициативу о блокировке сайтов с «решебниками»
Военэксперт раскрыл, как сильно отстают США от России в сфере гиперзвука
Во Владивостоке женщина и ребенок чуть не сгорели в лифте
Политолог спрогнозировал, что станет самым крупнейшим провалом Трампа
Стало известно, когда уберут главную новогоднюю елку Петербурга
В Крыму подросток сознался в поджоге автомобиля из-за ненависти к евреям
Россиян предупредили об опасности ХНИЗ
Один из самых жестоких членов банды Цапков второй раз пытался уйти на СВО
MAX запустил функцию отложенного постинга
Симоньян опубликовала свое фото без волос
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали
Общество

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.