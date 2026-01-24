Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 12:52

ЕС предсказали место аутсайдера в мировой политике

Экс-канцлер ФРГ Шредер указал на снижение авторитета ЕС

Герхард Шредер Герхард Шредер Фото: Jens Schicke via imago-images.de/Global Look Press
Европейский союз утрачивает влияние на мировой арене, считает бывший канцлер Германии Герхард Шредер. В статье Berliner Zeitung он пояснил, что это обусловлено рядом причин, в том числе ростом авторитета объединений БРИКС и ШОС, а также смещением экономического и технологического лидерства с Запада на Восток.

Европейский союз со своим нынешним курсом теряет международное значение, — сказано в статье.

Также Шредер выразил мнение, что Германии и Евросоюзу в целом нужны надежные и стабильные поставки дешевой энергии из России. По его словам, сейчас много говорят о войне, но всем сторонам нужен мир.

До этого канцлер Австрии Кристиан Штокер признался, что он против «быстрой дорожки» для вступления Украины в ЕС. Политик уверен, что условия должны быть одинаковыми для всех.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ближайшие 100 лет его страна не позволит Украине вступить в Евросоюз. Так политик прокомментировал распространяемую ЕК дорожную карту, в которой говорится, что Киев станет частью объединения уже в следующем году.

