24 января 2026 в 04:38

«Не сторонник»: канцлер Австрии не одобрил быстрое вступление Украины в ЕС

Канцлер Австрии Штокер: условия вступления Украины в ЕС должны быть выполнены

Кристиан Штокер Кристиан Штокер Фото: marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press
Канцлер Австрии Кристиан Штокер признался, что он против «быстрой дорожки» для вступления Украины в ЕС. Политик уверен, что условия должны быть одинаковыми для всех, передает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Украина имеет перспективу членства в Европейском союзе так же, как и государства Западных Балкан. Я не являюсь сторонником «быстрой дорожки»: критерии вступления должны быть выполнены, — констатировал Штокер.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ближайшие 100 лет его страна не позволит Украине вступить в Евросоюз. Так политик прокомментировал распространяемую ЕК дорожную карту, в которой говорится, что Киев станет частью объединения уже в следующем году.

Ранее Орбан рассказал, что Украина требует у Европейского союза $1,5 трлн на следующие 10 лет. Он сравнил требования Киева со взрывом атомной бомбы. Политик добавил, что Евросоюз пытается безуспешно смягчить запросы украинцев. По его словам, Украина сперва хочет получить $300 млрд, а потом — еще $700 млрд.

