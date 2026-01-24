Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 09:17

Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал к сотрудничеству с Россией в энергопоставках

Герхард Шредер Герхард Шредер Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press
Германии и Евросоюзу в целом нужны надежные и стабильные поставки дешевой энергии из России, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в статье для газеты Berliner Zeitung. По его словам, сейчас много говорят о войне, но всем сторонам нужен мир.

Принижать это просто абсурдно. Напротив: нам необходимы такие формы сотрудничества с Россией, — отметил он.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о неготовности страны принять текущую структуру управления Совета мира. При этом он подчеркнул открытость Берлина к поиску новых форм сотрудничества с Вашингтоном.

Ранее в Минэнерго спрогнозировали три варианта развития угольной промышленности России. При оптимистичном варианте мировые цены на твердое топливо вырастут, а санкции будут сняты. При стрессовом сценарии ожидается, что горно-геологические условия добычи ухудшатся, снизится уровень производства и потребления, а санкции ЕС и эмбарго продолжат оказывать давление. Под базовым вариантом предполагается, что производство и потребление угля на внешнем и внутреннем рынках будут развиваться сбалансированно.

