Лидеры Евросоюза (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас) подорвали потенциал европейских стран, написал в социальной сети X глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он сослался на данные отраслевых европейских организаций.

Трудолюбивые Урсула и Кая разрушают промышленность ЕС вместе, — написал Дмитриев.

В качестве аргумента глава РФПИ привел данные Европейского совета химической промышленности. С 2022 года химическая отрасль Европы лишилась 9% мощностей. Сильнее всего пострадали ФРГ (-25%), Нидерланды (-20%) и Британия (-12%). Работу потеряли около 20 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Словакия и Венгрия планируют подать иск в Европейский суд с требованием отменить запрет на импорт российского газа, который должен вступить в силу в 2027 году. Как заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, решение связано с тем, что страны считают регламент REPower EU несправедливым по отношению к их энергетическим потребностям и нарушает базовые договоры ЕС.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что если Евросоюз введет запрет на российский газ, а затем рассорится с США, то окажется банкротом. По его словам, Европа стала энергозависимой от страны, которой и так должна триллионы долларов, и любое повышение цен со стороны Вашингтона поставит ее в безвыходное положение. Чепа также отметил, что Россия уже находит альтернативных партнеров и в будущем может быть не заинтересована в поставках газа в ЕС.