26 января 2026 в 18:20

Члены Евросоюза отправятся в суд из-за запрета российского газа

Словакия и Венгрия подадут иск в суд ЕС против запрета российского газа

Здание Европейского суда Здание Европейского суда Фото: Shutterstock/FOTODOM
Словакия и Венгрия планируют подать иск в Европейский суд с требованием отменить запрет на импорт российского газа, который должен вступить в силу в 2027 году, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар. Страны считают регламент REPower EU несправедливым по отношению к их энергетическим потребностям и нарушающим базовые договоры ЕС.

Мы не можем принять решения, которые не отражают реальные возможности отдельных стран. Поэтому мы обратимся в Суд ЕС и инициируем процедуру отмены регламента REPower EU, — сказал Бланар.

По информации венгерского МИД, правительство страны также подаст иск в суд ЕС, как только решение о запрете будет официально оформлено. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал принятие регламента «масштабным юридическим мошенничеством» и подчеркнул, что запрет на российский газ нарушает право стран ЕС самостоятельно определять свою энергетическую политику.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что если Евросоюз введет запрет на российский газ, а затем рассорится с США, то окажется банкротом. По его словам, Европа стала энергозависимой от страны, которой и так должна триллионы долларов, и любое повышение цен со стороны Вашингтона поставит ее в безвыходное положение. Чепа также отметил, что Россия уже находит альтернативных партнеров и в будущем может быть не заинтересована в поставках газа в ЕС.

