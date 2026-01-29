Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 16:53

Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии

Политолог Минченко: запрет импорта из РФ и Белоруссии в ЕС нужен для пропаганды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Гражданская инициатива Евросоюза по ограничению импорта из России и Белоруссии носит пропагандистский характер, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, страны ЕС стремятся отвлечь свое население от насущных проблем путем показательного противостояния с РФ.

Я думаю, что данная гражданская инициатива [по запрету импорта из РФ и Белоруссии] — это попытка перенести ответственность за подобного рода решения на жителей, показав, что этого хотят не элиты Евросоюза, а требуют сами люди. В условиях проблемной социально-экономической ситуации для европейских политиков противостояние с Россией — это ключевое решение проблем. Запрет импорта имеет агитационное значение, чтобы показать, что есть враг, против которого надо сплотиться, — пояснил Минченко.

Он подчеркнул, что пока неясно, какой организационный потенциал будет задействован в этой инициативе. По словам политолога, такие проекты не могут развиваться без должного контроля. Минченко также указал, что неизвестно, какие политические силы присоединятся к этому процессу и будут ли они использовать свои партийные структуры и административный ресурс.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия зарегистрировала гражданскую инициативу по прекращению импорта из России и Белоруссии. Для дальнейшего рассмотрения требуется собрать 1 млн подписей.

Евросоюз
импорт
Россия
Белоруссия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первый тернер Сафонова оценил успехи игрока в «Пари Сен-Жермен»
Пленный «азовец» рассказал о жестоком приказе командования
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии
Мэр украинского города стал виновником смертельного ДТП
Украине предложили альтернативу членству в Евросоюзе
Россиянам рассказали, когда немедленно стоит вылить питьевую воду
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.