Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии

Политолог Минченко: запрет импорта из РФ и Белоруссии в ЕС нужен для пропаганды

Гражданская инициатива Евросоюза по ограничению импорта из России и Белоруссии носит пропагандистский характер, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, страны ЕС стремятся отвлечь свое население от насущных проблем путем показательного противостояния с РФ.

Я думаю, что данная гражданская инициатива [по запрету импорта из РФ и Белоруссии] — это попытка перенести ответственность за подобного рода решения на жителей, показав, что этого хотят не элиты Евросоюза, а требуют сами люди. В условиях проблемной социально-экономической ситуации для европейских политиков противостояние с Россией — это ключевое решение проблем. Запрет импорта имеет агитационное значение, чтобы показать, что есть враг, против которого надо сплотиться, — пояснил Минченко.

Он подчеркнул, что пока неясно, какой организационный потенциал будет задействован в этой инициативе. По словам политолога, такие проекты не могут развиваться без должного контроля. Минченко также указал, что неизвестно, какие политические силы присоединятся к этому процессу и будут ли они использовать свои партийные структуры и административный ресурс.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия зарегистрировала гражданскую инициативу по прекращению импорта из России и Белоруссии. Для дальнейшего рассмотрения требуется собрать 1 млн подписей.