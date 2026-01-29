В ЕС зарегистрировали гражданскую инициативу по торговле с Россией

Европейская комиссия зарегистрировала гражданскую инициативу, призывающую к полному прекращению импорта из России и Белоруссии, сообщила пресс-служба ЕК. Теперь организаторам необходимо собрать не менее 1 млн подписей для дальнейшего рассмотрения этого предложения.

Согласно правилам, подписи должны быть получены как минимум в семи странах — членах Евросоюза. После выполнения этого условия комиссия будет обязана принять инициативу к сведению, однако ее решение останется рекомендательным.

В своем сообщении Еврокомиссия отметила, что данная петиция предлагает разработать срочные меры для ликвидации импортной зависимости ЕС. Там подчеркнули, что пока не проводили содержательного анализа представленных предложений.

Ранее Совет ЕС принял решение о полном запрете на импорт СПГ из России с 1 января 2027 года. Кроме того, с 30 сентября следующего года Евросоюз прекратит закупки российского трубопроводного газа.

Прежде глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что республика совместно с Венгрией намерена подать иск в Европейский суд с требованием отменить запрет на импорт российского газа. По мнению стран, регламент REPower EU несправедлив и нарушает их энергетические интересы, а также базовые договоры ЕС.