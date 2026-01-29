Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:19

В Кремле призвали к сдержанности в отношении Ирана

Песков: нужно отказаться от силовых методов решения вопроса, связанного с Ираном

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Нужно отказаться от силовых методов решения вопроса, связанного с Ираном, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобные действия могут вызвать хаос в регионе.

Какие-либо силовые действия способны только создать хаос в регионе, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что ближневосточные партнеры Вашингтона активно убеждают администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от военной операции против Ирана, опасаясь полномасштабной войны в регионе. Как отметила газета The New York Times, эта дипломатическая работа ведется уже несколько недель с целью снизить накал напряженности.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран переходит в третью стадию конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. Он пояснил, что первой фазой стала 12-дневная война в июне 2025 года. Всего семь месяцев спустя, в январе 2026-го, последовала вторая фаза, которую в Тегеране характеризуют как организованные Вашингтоном беспорядки внутри страны.

Россия
Дмитрий Песков
Иран
США
Дональд Трамп
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам грозит автоматическое аннулирование водительских прав с 2027 года
Ревматолог объяснила, как отличить артрит от артроза
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.