В Кремле призвали к сдержанности в отношении Ирана Песков: нужно отказаться от силовых методов решения вопроса, связанного с Ираном

Нужно отказаться от силовых методов решения вопроса, связанного с Ираном, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобные действия могут вызвать хаос в регионе.

Какие-либо силовые действия способны только создать хаос в регионе, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что ближневосточные партнеры Вашингтона активно убеждают администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от военной операции против Ирана, опасаясь полномасштабной войны в регионе. Как отметила газета The New York Times, эта дипломатическая работа ведется уже несколько недель с целью снизить накал напряженности.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран переходит в третью стадию конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. Он пояснил, что первой фазой стала 12-дневная война в июне 2025 года. Всего семь месяцев спустя, в январе 2026-го, последовала вторая фаза, которую в Тегеране характеризуют как организованные Вашингтоном беспорядки внутри страны.