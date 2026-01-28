Иран объявил о новом витке противостояния с США и Израилем

Иран объявил о новом витке противостояния с США и Израилем Замглавы МИД Ирана указал на начало третьей фазы противостояния с США и Израилем

Иран переходит в третью стадию конфликта с Соединенными Штатами и Израилем, цитирует ТАСС слова заместителя министра иностранных дел республики Казема Гарибабади. По словам дипломата, первой фазой стала 12-дневная война в июне 2025 года.

Всего семь месяцев спустя, в январе 2026-го, последовала вторая фаза, которую в Тегеране характеризуют как организованные Вашингтоном беспорядки внутри страны. Теперь, как утверждается, начинается очередной этап этого противостояния.

Да, они сменили тактику, но могу сказать одно: в этой фазе они так же потерпят поражение, как и в двух предыдущих, — добавил замглавы МИД Исламской Республики.

Гарибабади подчеркнул, что Иран не стремится к войне, но будет продолжать укреплять обороноспособность, чтобы «постоять за себя». Эта политика, по его словам, продолжится даже в случае прогресса на дипломатическом фронте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что следующая потенциальная атака против Ирана окажется намного более разрушительной, чем удар в июне 2025 года. Он призвал Тегеран не допустить такого сценария.