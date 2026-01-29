Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ

Кремль не получал ответа от президента Украины Владимира Зеленского на повторное приглашение в Москву, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, никакой реакции от Киева не последовало.

Не было, — сказал он.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если он действительно готов к встрече с Владимиром Путиным. По его словам, российская сторона обеспечит гостю безопасность и необходимые условия для работы. Он подчеркнул, что Путин не раз говорил об этом.

До этого представитель Кремля отмечал, что американский президент Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с Путиным предлагал ему рассмотреть возможность встречи с Зеленским. По его словам, Москва никогда не отказывалась и не отвергнет в будущем подобные контакты. Ушаков назвал два условия России для проведения переговоров с Украиной на высшем уровне. Первое — хорошая подготовка, второе — ориентированность процесса на достижение конкретных позитивных результатов.