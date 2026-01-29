Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 16:54

Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа

Трамп подарил «золотую карту» поддержавшей его певице Минаж

Ники Минаж Ники Минаж Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press
Тринидадская певица Ники Минаж получит паспорт США после оформления так называемой «золотой карты», предоставленной президентом страны Дональдом Трампом. В социальной сети X она призналась, что процесс получения гражданства уже находится на завершающей стадии.

Сейчас мы заканчиваем оформление документов на получение гражданства, согласно указаниям моего замечательного, милостивого, очаровательного президента. Спасибо за ваше ходатайство! Без вас я бы этого не сделала, — сказала Минаж.

Ранее Трамп неожиданно затронул тему ухода за руками во время публичного выступления. В ходе мероприятия, посвященного социальной инициативе, американский лидер пошутил, что решил поработать над маникюром, впечатлившись стилем Ники Минаж. Эта шутка прозвучала в рамках обсуждения так называемых «счетов Трампа». Во время того же мероприятия президент и рэп-исполнительница сделали совместное фото, взявшись за руки.

До этого сообщалось, что в США опубликована петиция с требованием депортировать Ники Минаж в Тринидад. Ее авторы обвиняют артистку в нарушении законов и моральных норм, а также в преследовании других граждан. Кроме того, активисты упомянули осужденного за сексуализированное насилие супруга певицы Кеннета Петти. По словам авторов, Минаж запугивает жертв его преступлений.

