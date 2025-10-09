Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 16:16

Американцы призвали выдворить Ники Минаж на родину в Тринидад

В США потребовали депортировать Ники Минаж за аморальное поведение

Ники Минаж Ники Минаж Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global look press

В США опубликована петиция с требованием депортировать рэпершу Ники Минаж в Тринидад. Ее авторы обвиняют артистку в нарушении законов и моральных норм, а также в преследовании других граждан, следует из документа на платформе Change.org.

Ее неадекватное поведение привело к тому, что она начала преследовать Картеров, уважаемую и совершенно ни в чем не повинную американскую семью. Несмотря на отсутствие каких-либо веских причин для преследования, ее неустанные нападки стали источником стресса и разрушили их жизнь, — говорится в петиции.

Кроме того, активисты упомянули осужденного за сексуализированное насилие супруга певицы Кеннета Петти. По словам авторов, Минаж запугивает жертв его преступлений. По состоянию на данный момент петицию подписали 460 человек.

Ранее стало известно, что Минаж задержали в голландском аэропорту Схипхол. Военная полиция подтвердила, что гражданка США была задержана в аэропорту за хранение легких наркотиков, однако отказалась раскрывать ее личность. Отмечается, что перед этим Минаж выступала в Амстердаме.

Ники Минаж
депортации
петиции
США
