Известную рэп-певицу задержали в аэропорту с наркотиками Рэп-певицу Ники Минаж задержали в голландском аэропорту

Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Ники Минаж

Американскую рэп-исполнительницу Ники Минаж задержали в голландском аэропорту Схипхол, сообщил портал nu.nl. По данным портала, предположительно, у певицы были найдены легкие наркотики.

Военная полиция подтвердила порталу, что гражданка США была задержана в аэропорту за хранение легких наркотиков, однако отказалась раскрывать ее личность. Отмечается, что недавно Минаж выступала в Амстердаме.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что на фронтмена группы 2rbina 2rista Раниса Гайсина завели административное дело о пропаганде наркотиков. По данным канала, протокол в отношении музыканта поступил в Никулинский суд Москвы, дата его рассмотрения пока не назначена. Как утверждает канал, Гайсину грозит штраф до полутора миллионов рублей.

Специалисты Московского центра наркологии обнаружили в творчестве музыканта и продюсера Алексея Вишни пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Вишня пояснил, что песни были написаны 30–40 лет назад, умысла на пропаганду у него не было, а «Нам хана» и вовсе говорит об ответственности.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.