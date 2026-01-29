Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 12:13

В Госдуме ответили, почему Каллас допустила территориальные уступки Украины

Депутат Чепа: Каллас допустила территориальные уступки Украины в угоду Трампу

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава евродипломатии Кая Каллас допустила, что Украина может пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, произошедшее на Международном экономическом форуме в Давосе унижение лидеров ЕС американской стороной кардинально изменило тон европейских политиков.

Заявление Каллас об уступках Украины — это попытка дипломатии, что у нее очень сложно получается, и заискивание перед американцами. Для Европы стала шоком встреча в Давосе. Там лидеры ЕС были унижены США, о них вытерли ноги. После этой встречи многие заговорили о никчемности и непрофессионализме руководителей Евросоюза и Европарламента. Трамп с пренебрежением отфутболивает Европу, даже не рассматривая ее как участницу переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса. Поэтому глава евродипломатии и ее коллеги всячески начинают заигрывать и искать возможность понравиться лидеру Белого дома, — пояснил Чепа.

Ранее Каллас заявила, что Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой, если получит взамен гарантии безопасности. По ее словам, Украина согласится на такой исход только при условии твердых обязательств от союзников.

